Son Dakika | BAĞCILAR'DA KORONAVİRÜSE RAĞMEN SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN EĞLENCESİ

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da koronavirüs salgınına rağmen bir grup, sosyal mesafesiz düğün eğlencesi düzenledi.

BAĞCILAR'da koronavirüs salgınına rağmen bir grup, sosyal mesafesiz düğün eğlencesi düzenledi. Koronavirüs tedbirleri ihlal eden grubun düğün eğlencesi kameraya yansıdı. Bağcılar Kirazlı Meydanı'nda dün akşam saatlerinde evlenen çift ile yakınları sosyal mesafesiz halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, meydanda yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi. Koronavirüs salgının unutulduğu o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Halay çekip eğlenen grup, daha sonra konvoy eşliğinde ara sokaklara dağılıp gözden kayboldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı