Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1

13.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:01

Son dakika haberleri: Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHABağcılar'da tekstil atölyesi ve mobilya dükkanı olarak kullanılan iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı.

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA

Bağcılar'da tekstil atölyesi ve mobilya dükkanı olarak kullanılan iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. 4 kişinin yaralanırken itfaiye ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak'ta saat 18.00 sıralarında tekstil atölyesi ve mobilya dükkanı olarak kullanılan binada patlama meydana geldi. 4 kişi yaralandı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1
Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1
Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1
Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN: 4 YARALI -1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 02:03:45. #1.16#
title