Bağcılar'da dere yatağına düşerek yaralanan kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Bağcılar'da dere yatağına düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak tedavi altına alındı.

Bağcılar'da dere yatağına düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağının beton kısmına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden itfaiyenin sedyeyle çıkardığı vatandaşın, ayağının kırıldığı ve vücudunda yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş