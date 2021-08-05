Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı
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Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Bağcılar'da çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü 100. Yıl Mahallesi 2196 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında kavga çıktı. Bu sırada siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. Adem B. isimli bir kişi de sitenin önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sorunca kavga büyüdü. Ardından sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırdı. Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşince kavga sona erdi. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. - İSTANBUL

Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı
Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı
Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı
Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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