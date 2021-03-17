Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama
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Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

17.03.2021 06:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 06:17

Bağcılar'da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Bağcılar'da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı patlamada dükkanda bulunan eşyalar sokağa saçıldı.

Olay, saat 05: 00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayan vatandaşlar durumu polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı.

Dükkanda patlama sonrası büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması ihtimali üzerinde durulurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama
Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama
Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama
Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama
Bağcılar'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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