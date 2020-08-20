Son dakika! Bagajında çocuklar varken araç kullanan sürücü yakalandı Son dakika 3. sayfa haberine göre Bagajında çocuklar varken araç kullanan sürücü yakalandı Başkent'te bagajında çocuklar varken trafikte seyir halinde ilerleyen aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Bagajında çocuklar varken araç kullanan sürücü yakalandı

ANKARA - Başkent'te bagajında çocuklar varken trafikte seyir halinde ilerleyen aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Birlik mahallesinde bir aracın bagajında çocuklar varken trafikte seyir halinde ilerlerken görüntülerin basına yansıması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın 06 BRU 248 plakalı araç olduğu belirlendi. Araç sürücüsü S.Y. 'de yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Avukat olduğu öğrenilen S.Y. polise verdiği ifadesinde, kızı D., arkadaşı H.E. ve arkadaşının kızı ile Birlik Mahallesi 450. Cadde üzerinde aracı ile seyir halindeyken aracının bagaj kapağındaki sorundan dolayı kendiliğinden açıldığını ve aracın arkasında oturan kızı ve arkadaşının kızının arka koltuğu yatırarak bagaj kısmına geçtiklerini öne sürdü. S.Y. fark ettiğinde aracı uygun bir yerde durdurduğunu ve bagajı kapatarak çocukları arka koltuğa oturttuğunu söyledi. Şahsa polis merkezinde "TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldığı ayrıca polis merkezine çağrılan trafik ekiplerince 47/1 D maddesi gereği idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA