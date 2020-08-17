Son dakika... Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
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Son dakika... Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinin deposundan tarımsal üretimde kullanılan malzemeleri çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Son dakika... Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
17.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:05
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinin deposundan tarımsal üretimde kullanılan malzemeleri çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. 

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi Hancıoğlu mevkisindeki Bayram Dilaver'e ait bağ evinin deposundan sulama hortumu, sera naylonu ve tarım ilaçları çalındı. Dün saat 07.00 sıralarında depoya geldiğinde durumu fark eden Dilaver, polise bildirdi. Polis, bağ evinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.Ç. (45) ve E.H. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Bağ evinin deposundan çalınan tarım malzemeleri de şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirildi. M.Ç. ve E.H., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise tutanakla sahibine teslim edildi.


- Aydın

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Kaynak: DHA

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