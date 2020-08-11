Son Dakika: Bağ evindeki yangın ormanlık alana sıçradı Son dakika haberleri... Bursa Orhangazi'ye bağlı Narlıca mahallesinde dağlık alanda bulunan bir bağ evinin sahibi bağ evine tütsüleme yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar bağ evinde yangına neden oldu.

Bursa Orhangazi'ye bağlı Narlıca mahallesinde dağlık alanda bulunan bir bağ evinin sahibi bağ evine tütsüleme yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar bağ evinde yangına neden oldu. Ormanlık alana sıçrayan yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesindeki dağlık alanda bulunan Arif Çelik isimli bir vatandaşa ait bağ evinde yangın çıktı. Bağ evi sahibinin arı kovanlarına tütsüleme yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlardan dolayı önce arı kovanları, ardından da ağaçlık alan yanmaya başladı. Yangını fark eden Narlıca mahallesi sakinleri, sarp bir bölgede olan alana traktörleri ile ulaştı. Yangına kum atarak ve traktör tankerleri ile müdahale eden köylüler yangını söndürmeye çalıştı. Yangına jandarma ekipleri de müdahale etti. Ancak yangının bağ evinin yanındaki ormanlık alana sıçraması ve rüzgarın da etkisi ile yayılması sonrasında devreye hava ambulansı girdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri arazinin son derece sarp olmasından dolayı yangın mahaline ulaşamadı. Köylülerin müdahalesi sürerken yangın söndürme helikopteri devreye girdi.

GÖLDEN SU ALIP YANGINA DÖKTÜ

Yangının çıktığı alanın İznik gölüne yakın olmasından dolayı gölden su çeken Yangın Söndürme helikopteri yangını kısa sürede söndürdü. Köylüler ise yangında soğutma çalışması yaptı. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA