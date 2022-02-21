Son Dakika | Bafra Devlet Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC ilgi gördü

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun Bafra Devlet Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulamaya başladığı ilk günde randevuların tamamının dolduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, bazı hastaların yerli aşıyı bekledikleri için hiç aşı olmadıklarını, bazı hastaların ise hatırlatma dozu olarak tercihini TURKOVAC'tan yana kullandığını belirterek, "Aşıya olan talep hastanemizde her zaman yoğun oldu. TURKOVAC ile birlikte bu yoğunluğun artacağı gözlemlenmekte. Yerli aşımıza olan güven ise bizleri çok mutlu etmekte şu an günlük randevularımızın tamamı dolu, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşıyla aşacağımıza inanıyoruz. Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

???????Hatırlatma dozu tercihini yerli aşı TURKOVAC'tan yana kullanan Anestezi Uzmanı Dr. Fatih Ak ise "Pandeminin başından itibaren Kovid-19 ile mücadelede yoğun bakımda ön saflarda yer aldık. Aşının önemini hastalarımızı kaybederken çok daha iyi anladık. Hatırlatma dozunu olmak için yerli aşımız TURKOVAC'ın hastanemize gelmesini beklemiştim ve sabah erkenden 4. dozumu da yaptırmış bulunmaktayım. Kovid-19 ile mücadelede aşının etkisine güveniyoruz. Lütfen aşımızı olalım." değerlendirmesinde bulundu.