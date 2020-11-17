Son dakika... Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika... Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

17.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:29
Son dakika... Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde yaşanan olayda Şükrü Korkmaz, eski eşinin yeğeni Oğuzhan İ. tarafından evinin önünde silahla vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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