Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın
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Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın Birleşik Arap Emirliklerin (BAE El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.

- BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın

EL ŞARİKA - Birleşik Arap Emirliklerin (BAE El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.

Birleşik Arap Emirliklerin El Şarika kentinde bir inşaat halindeki bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binadaki tüm çalışanları tahliye edildi. itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı müdahale sürüyor. Polis binaya giden yolları kapatırken yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın
Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın
Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın
Son dakika: BAE'nde inşaat halindeki binada korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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