Son dakika! Badmintonda uluslararası 2 turnuva iptal edildi
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Son dakika! Badmintonda uluslararası 2 turnuva iptal edildi

12.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:20
Son dakika! Badmintonda uluslararası 2 turnuva iptal edildi

Son dakika haberleri: ABD ve Kanada'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

ABD ve Kanada'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamaya göre, 6-11 Temmuz tarihlerindeki ABD Açık ve 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerindeki Kanada Açık turnuvası, 2021 takviminden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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