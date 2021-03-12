Son dakika! Badmintonda uluslararası 2 turnuva iptal edildi

Son dakika haberleri: ABD ve Kanada'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

ABD ve Kanada'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamaya göre, 6-11 Temmuz tarihlerindeki ABD Açık ve 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerindeki Kanada Açık turnuvası, 2021 takviminden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer