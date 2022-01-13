Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Süleyman Şah Sitesi yanında bir kedi girdiği bacaya sıkıştı. Kedinin sahibi çocuk, 112 Acil çağrı merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sahibine teslim etti. - ÇORUM

Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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