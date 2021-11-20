Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde yetişkin bir kedi evin bacasına düştü. Kedinin sesini duyan sahibi, hayvanı kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bacaya sarkıttıkları ip yardımıyla kediyi mahsur kaldığı bacadan kurtardı. Kedi, sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi itfaiye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti. - MUĞLA

Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika! Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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