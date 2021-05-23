Son dakika! Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, hastanede öldü Kastamonu'da bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 64 yaşındaki kadın, 1 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, hastanede öldü

KASTAMONU - Kastamonu'da bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 64 yaşındaki kadın, 1 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde tarım ile uğraşan 64 yaşındaki üç çocuk annesi Zeliha Suluca, yaklaşık 1 hafta önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra aniden rahatsızlanması sonucu Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Zeliha Suluca'nın, yapılan muayenesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine Zeliha Suluca, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Zeliha Suluca, yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybetti. Zeliha Suluca'nın cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Suluca köyünde özel giyimli sağlık görevlileri gözetiminde aile kabristanlığında defnedildi. Defin işleminin ardından yaşlı kadının konulduğu tabut yakıldı.

"Lütfen keneyi kendiniz çıkarmayı denemeyin"

Tosya'nın Suluca Köyü Muhtarı Recep İnan, vücuduna kene yapışan vatandaşların keneyi kendilerinin çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Geçtiğimiz hafta köyümüz sakinlerinden Zeliha teyzemiz kene ısırmasından dolayı rahatsızlandı. Bunun üzerine Ankara'daki hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra vefat etti. Havaların ısınmasından dolayı, ayrıca yerlerin yeşermesinden dolayı kene vakaları artmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, dışarıya çıktıklarında kendilerine dikkat etmelerini istiyoruz. Kene yapıştığı zaman da kendilerinin çıkarmamalarını, hastaneye gitmelerini önemle rica ediyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ünsal