Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti
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Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti Şırnak'ın Cizre, babası tarafından Dicle Nehrine atılan 4 yaşındaki çocuk 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre, babası tarafından Dicle Nehrine atılan 4 yaşındaki çocuk 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Cizre'de 15 Nisan 2021'de, olaydan yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Hugır Mübariz, akşam saatlerinde oğlu Kemal Mübariz ile Dicle kenarındaki parka geldi. Çocukla bir müddet parkta dolaşan Hugır Mübariz, 4 yaşındaki oğlunu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaşındaki çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'a sevk edilirken, Polisler tarafından yakalanan baba Hugır Mübariz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da tedavi altına alınan Kemal Mübariz hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL

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