Son Dakika | Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2)

MALATYA (DHA) - TUTUKLANDI

Malatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.