Son Dakika | Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2)
Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
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Son dakika haberi... TUTUKLANDIMalatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
MALATYA (DHA) - TUTUKLANDI
Malatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel