Son Dakika | Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2) - Haberler
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Son Dakika | Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2)

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
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Son Dakika | Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2)

Son dakika haberi... TUTUKLANDIMalatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

MALATYA (DHA) - TUTUKLANDI

Malatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Bayram Yılmaz, Av Tüfeği, Malatya, Güncel, Haber

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