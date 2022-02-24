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Son Dakika | Babasını öldürdükten sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Babasını öldürdükten sonra intihar etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden bir kişi, babasını darp ederek öldürdü, ardından balkondan atlayarak intihar etti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden bir kişi, babasını darp ederek öldürdü, ardından balkondan atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikamet eden Faruk Ç. (34), kardeşi F.Ç'yi arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi. Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç.'nin (73) cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayan Faruk Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesine götürülen Faruk Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.(GE - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İntihar, Sincan, Ankara, 112, 3. Sayfa, Haberler

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