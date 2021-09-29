Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Son dakika gündem haberi... DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, babalarını hastaneye götürmek isterken önleri 2 otomobille kesilmek istenen 2 kardeşten sürücü Mustafa K. (42), açılan ateş sonucu başından yaralandı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, babalarını hastaneye götürmek isterken önleri 2 otomobille kesilmek istenen 2 kardeşten sürücü Mustafa K. (42), açılan ateş sonucu başından yaralandı. Mustafa K.'nin başındaki mermi, ameliyatla çıkarıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden, tabancayı ateşleyen Murat Şefik Çöl (25) mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 27 Eylül günü saat 05.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar yolu Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa K. ve kardeşi Ramazan K. (35), babalarını sağlık kontrolü için Isparta'dan Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirmek üzere yola çıktı. Mustafa K.'nin kullandığı hafif ticari aracın önü, Denizli'nin Bozkurt ilçesine geldiklerinde, 2 otomobildeki alkollü oldukları ileri sürülen grup tarafından kesilmek istendi. Ne olduğunu anlayamayan Mustafa K. durmayıp, sol şeritten yoluna devam etti. Bu sırada yolu kesmeye çalışan şüphelilerden Murat Şefik Çöl, Mustafa K.'nin aracına peş peşe ateş etti. Mermilerden biri, hafif ticari aracın arka camını kırıp, koltuk başlığını da delerek Mustafa K.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Mustafa K., yanında oturan kardeşi Ramazan K.'nin yardımıyla aracını yol kenarına park edebildi. Beraberindeki 7 kişi ile aracın yanına gelen Çöl, bıçak gösterip, camı açmalarını istedi. Yaralanan Mustafa K.'ye Bozkurt ilçesinden olup olmadığını soran şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Mustafa K.'nin başındaki mermi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı. Mustafa K., tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

'NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ'

Mustafa K., jandarmadaki ifadesinde, yaşadıklarını anlatıp, "Yolumuz kesilmek istenince durmayıp, sol şeritten devam ettim. Bu sırada arka cam kırıldı, başımda acı hissettim. Elimi başımın arkasına koyduğumda kan olduğunu fark ettim. Olayın ardından jandarma sağ olsun, şüphelilerin hepsini yakaladı. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyoruz" dedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden tespit edilen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

'ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETTİM' DEDİ, TUTUKLANDI

'Yaralama' ve 'uyuşturucu satmak'tan 5 suç kaydı bulunan Murat Şefik Çöl, jandarmadaki ifadesinde, yol kenarında tuvalet ihtiyacı gidermek için durduklarını, etrafa tabancasıyla rastgele ateş ettiğini söyledi. Çöl, kimseye kasten ateş etmediğini öne sürdü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, gazinoda çalıştıkları öğrenilen şüphelilerden Murat Şefik Çöl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı, diğer 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Oğuzhan Koç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Alex Teixeira Balotelli Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:23:45. #1.11#