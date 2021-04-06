Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
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Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Derince ilçesinde terasın çatısını kapatan babasına yardım eden Ömürhan Türkoğlu (23), çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde terasın çatısını kapatan babasına yardım eden Ömürhan Türkoğlu (23), çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Binanın teras kısmını kapatmak için çalışan babasına yardım etmek isteyen Ömürhan Türkoğlu, 3 katlı binanın çatısından düştü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Türkoğlu, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömürhan Türkoğlu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ
Son Dakika | BABASINA YARDIM EDERKEN ÇATIDAN DÜŞEN GENÇ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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