Son Dakika | Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
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Son Dakika | Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
17.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:46

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ersin Aydoğan'ı vuran kişinin ise öldürdüğü Atakan Keleş'in oğlu Devrim Keleş olduğu öğrenildi. 

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Keleş, iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim Keleş, üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin Aydoğan'a iki el ateş etti. Ersin Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim Keleş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim Keleş'i yakalayarak gözaltına aldı. Aydoğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASINI VE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞErsin Aydoğan'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin Aydoğan'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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