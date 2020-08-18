Son dakika... Babası ile amcasının katilini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi(2)
Son dakika haberleri... TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
18.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:45
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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Kaynak: DHA