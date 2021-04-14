Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)

Son dakika gündem haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.