Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)

Son dakika gündem haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Elektrik tamircisi Memduh D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Ajda Pekkan Burak Sergen
Spor Diego Gökhan Töre Caner Erkin Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:47:19. #1.14#

title