Son dakika: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Elektrik tamircisi Memduh D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN