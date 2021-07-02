Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
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Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü

Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BİNGÖL'de otomobilin yoldan çıkıp yuvarlandığı kazada sürücü Nazım Saçık (40) ile 2 aylık bebeği Ceren yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

BİNGÖL'de otomobilin yoldan çıkıp yuvarlandığı kazada sürücü Nazım Saçık (40) ile 2 aylık bebeği Ceren yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Nazım Saçık'ın kullandığı 34 TD 6252 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Metrelerce yuvarlanan otomobilin sürücü Nazım Saçık, eşi Pakize (32), çocukları Eslem Mina (5), Ali Eren (3) ve 2 aylık Ceren yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekibincen yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Nazım Saçık ve kızı Ceren, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Eslem Mina Saçık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü
Son Dakika | Baba ve 2 aylık kızı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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