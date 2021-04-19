Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, haber alınamayan Osman P. (65) ve oğlu Seyit Ali P. (22), evlerinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, haber alınamayan Osman P. (65) ve oğlu Seyit Ali P. (22), evlerinde ölü bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiği değerlendiriliyor.

Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi. Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor.

Olay yerine yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: BABA-OĞUL EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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