BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.