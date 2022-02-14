BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Otopsi, Baba, Güncel, Haberler

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