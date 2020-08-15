Son dakika! Aziziye'de yatırım yağmuru Son dakika haberi... Aziziye ilçe sınırları içinde ilk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için temeller atıldı.

Aziziye ilçe sınırları içinde ilk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için temeller atıldı.

Saltuklu Mahallesi sınırlarında faaliyet gösterecek olan yüzme havuzunun 3,5 dönüm üzerine kurulacağı öğrenildi. Yaklaşık 6 milyon TL ye mal olacağı belirtilen kapalı havuzun özellikle çocukların kullanımına ve yüzme eğitimine açık bulundurulacağını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Bizim için çok önemli olan bu yatırıma arsa tahsisi yapan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bunun yanında Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Genel müdürlüğüne de sağladıkları katkı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

7'den 70'e herkese açık olacak

Gelecek yıl bitirilmesi öngörülen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun tüm ilçe halkının kullanımına açık olacağını anlatan Başkan Orhan, "İlçemizde eksikliği hissedilen böylesine bir yatırımın temelini atmak mutluluk verici. Tüm halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca geleceğin milli yüzücülerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yüzme sporuna teşvik içinde böylesi yatırımlara ihtiyaç vardı. Tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA