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Son dakika... Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti.

Son dakika... Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma
16.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:16

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti.

3 Temmuz ana davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Davada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 20 sayfalık yazılı savunma sundu. Başkan Yıldırım, savunmasında daha önce de dile getirdiği 'Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor' sözlerini yineledi.

Aziz Yıldırım, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bu gerçek mahkemenizce de tespit edilmiştir ve beraatime karar verilmiştir. 2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır' dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmakta, saklandıkları inlerinde kafalarını dışarı çıkaramamaktadırlar. Önemle tekrar ifade ederim ki; bu davanın amacı, toplumsal kaos oluşturmak, futbol camiasında etkin olmak, büyük ve yüksek, asil Fenerbahçe'yi yıpratmaktır. Ancak Türk toplumu var oldukça Fenerbahçe hep var olacak, şerefli mazisi ile yaşamaya devam edecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ kumpası sonucu açılan huzurdaki dava dosyasından benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatine karar verilmesini arz ve talep ederim." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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