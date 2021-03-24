Son dakika... Azınlık cemaati temsilcileri, Erdoğan'ı tebrik etti
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Son dakika... Azınlık cemaati temsilcileri, Erdoğan'ı tebrik etti

24.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:30
Son dakika... Azınlık cemaati temsilcileri, Erdoğan'ı tebrik etti

Gelen son dakika haberlerine göre Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'in Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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