Son dakika... Azınlık cemaati temsilcileri, Erdoğan'ı tebrik etti

Gelen son dakika haberlerine göre Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.