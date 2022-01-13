AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK/YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK/ Ypg terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı' harekatı ile özgürleştirilen Azez'in merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çevrede paniğe neden olan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

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