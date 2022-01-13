AZEZ'DE PKK/YPG'DEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK/ Ypg terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı' harekatı ile özgürleştirilen Azez'in merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çevrede paniğe neden olan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.