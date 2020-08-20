Son Dakika | Azeri suç örgütü liderinin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı Son dakika haberine göre Antalya'da bir otelde yemek yediği sırada başından silahla vurularak öldürülen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov (48) cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından morgdan alındı.

Antalya'da bir otelde yemek yediği sırada başından silahla vurularak öldürülen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov (48) cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün gece saat 00.00'da Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Salifov (48) bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, başından vuruldu. Tek kurşunlar kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vuran şüpheli, Antalya-Denizli kara yolunda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Salifov'un yakınları, cenazeyi almak için Antalya Adli Kurumu morguna geldi. Üzgün görülen Salifov'un yakınları, cenazeyi teslim aldı. Salifov'un kuzeni Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk devleti mutlaka faillerini bulacaktır. Vuran da gözaltında, şoför de gözaltında. Başka bir şey konuşmak istemiyoruz" dedi.

"Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA