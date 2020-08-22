Son dakika... Azeri suç örgütü elebaşını öldürmeden önce videosunu çekmiş
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Son dakika... Azeri suç örgütü elebaşını öldürmeden önce videosunu çekmiş

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un bir otelde yemek yerken öldürülmesiyle ilgili tutuklanan yakın koruması Khayn Zeyralov'un (25) cinayet öncesi otelin koridorunda video çektiği ortaya çıktı.

Son dakika... Azeri suç örgütü elebaşını öldürmeden önce videosunu çekmiş
22.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:15

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un bir otelde yemek yerken öldürülmesiyle ilgili tutuklanan yakın koruması Khayn Zeyralov'un (25) cinayet öncesi otelin koridorunda video çektiği ortaya çıktı. Şüphelinin yakalandığı sırada bacağı ile kalçasından yaralı olduğu öğrenildi.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında, 20 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın koruması Khayn Zeyralov tarafından başından silahla vuruldu. Özel bir hastaneye götürülen Salifov, kurtarılamadı. Nadir Salifov'un cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak, İstanbul'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Khayn Zeylarov ile birlikte kaçtığı Nadir Salifov'un şoförü Amır Hamidli'yi (26) takibe aldı. Otomobille Denizli'ye gittiğini belirlenen 2 şüpheli aynı gün sabaha karşı Ankara Karayolu'nda önlem alan polis tarafından yakalanarak, Antalya'ya getirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Zeyralov ve Hamidli dün geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Khayn Zeyralov, ifadesinde Nadir Salifov ile birlikte büyüdüklerini anlatarak, "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dedi. Zeyralov, cinayeti işlediği sırada Amır Hamidli'nin dışarıda araçta kendisini beklediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Khayn Zeyralov, 'kasten öldürme' suçundan, Amır Hamidli de suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.ÖLDÜRMEDEN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞNadir Salifov'un başınd 2 mermi giriş-çıkışı olduğu öğrenilirken, Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov'un geldiği görülüyor. EMNİYETTEN AÇIKLAMAÖte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışmalar yapıldığı anlatılarak, "20 Ağustos günü saat 00.10 sıralarında ilimiz Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir otelde, Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov isimli şahsın, K.Z. isimli şahıs tarafından hotelin alakart bölümünde kafa kısmına tabancayla ateş edilmek suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şüpheli Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı K.Z.'nin olay sonrası otel koridorundan koşarak uzaklaştığı, arkasından elinde iki silah bulunan Gürcistan uyruklu I.D. isimli şahsın, K.Z.'yi kovaladığı, şüpheli K.Z. ile birlikte hareket ettiği anlaşılan '34' plakalı aracın 19 Ağustos günü saat 19.42 sıralarında otel önüne geldiği, 20 Ağustos günü saat 00.03'de şüpheli K.Z.'nin araca binerek, otelden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 kovan, fişek, nüve, mermi çekirdeği gömleği, mermi çekirdeği, tabanca, otelde yapılan arama sonucu maktulün odasının giriş koridorunda tabanca ve 15 fişek, maktulün odasında kendisine ait çantasında 15 fişek, bıçak, I.D. isimli şahsın attığını beyan ettiği adresten tabanca elde edilmiştir" denildi.BACAK VE KALÇA KISMINDA ATEŞLİ SİLAH YARASIFirar eden şüpheli Khayn Zeyralov'un Denizli'ye gittiğinin tespit edildiği, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle irtibata geçilerek şüphelinin Denizli ili girişinde '34' plakalı araç içerisinde Azerbaycan uyruklu A.H. ile birlikte yakalandığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Araçta yapılan incelemede tabanca, 11 fişek ve bıçak ele geçirilmiş, K.Z. isimli şahsın bacak ve kalça kısmında ateşli silah yarası bulunması sebebiyle şahsın hastanede tedavi işlemlerine başlanılmıştır. Alınan beyanlar sonucu; maktulün Azerbaycan'da yaklaşık 23 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017 yılında cezaevinden çıktığı, 2017 yılından itibaren ülkemizde yaşadığı, 18.08.2016 günü N.J. isimli şahsın kardeşinin İstanbul ilinde öldürüldüğü, şahsın öldürülmesinden maktulün sorumlu tutulduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler K.Z. ve A.H. haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandılar."


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Kaynak: DHA

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