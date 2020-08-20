Son Dakika: Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü (4) Bir son dakika haberine göre YAKIN KORUMASI ÖLDÜRMÜŞAntalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'u öldürdükten sonra kaçan ve Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Karayolu'nda durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alınan Amır Hamidli (26) ve Khayn Zeyralov (25), Antalya'ya getirildi.

YAKIN KORUMASI ÖLDÜRMÜŞ Antalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'u öldürdükten sonra kaçan ve Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Karayolu'nda durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alınan Amır Hamidli (26) ve Khayn Zeyralov (25), Antalya'ya getirildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelilerden Amır Hamidli'nin Salifov'un şoförü, Khayn Zeyralov'un da yakın koruması olduğu öğrenildi. Nadir Salifov'u yakın koruması Khayn Zeyralov'un öldürdüğü öne sürüldü.Öte yandan Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelilerden Amır Hamidli'nin Salifov'un şoförü, Khayn Zeyralov'un da yakın koruması olduğu öğrenildi. Nadir Salifov'u yakın koruması Khayn Zeyralov'un öldürdüğü öne sürüldü.Öte yandan Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.MAFYA HESAPLAŞMASICinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Nadir Salifov'un 18 Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Rövşan Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Nadir Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

Kaynak: DHA