Son Dakika: Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü (3)
Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'DE YAKALANDILAR?Antalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldürdükten sonra kaçan 2 şüphelinin otomobille Denizli'ye geldiklerini belirleyen Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara karayolunda önlem aldı.
20.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:04
DENİZLİ'DE YAKALANDILAR
?Antalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldürdükten sonra kaçan 2 şüphelinin otomobille Denizli'ye geldiklerini belirleyen Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara karayolunda önlem aldı. Polis, şüpheliler Amır Hamidli (26) ile Khayn Zeyralov'un (25) içinde bulunduğu otomobili, saat 04.00 sıralarında durdurdu. 2 şüpheli gözaltına alınıp, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık raporu için zırhlı araçla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu alınan şüpheliler, zırhlı araçla Antalya'ya gönderildi.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
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Kaynak: DHA