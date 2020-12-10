Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:01

Gelen son dakika haberlerine göre Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycanlılar sevgi gösterisinde bulundu.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycanlılar sevgi gösterisinde bulundu.

Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz"
Son dakika haberleri: Çekya Büyükelçisi Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haberleri: Çekya Büyükelçisi Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:03:57. #1.15#
title