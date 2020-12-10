Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Gelen son dakika haberlerine göre Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycanlılar sevgi gösterisinde bulundu.