Son dakika... Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:01
Gelen son dakika haberlerine göre Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycanlılar sevgi gösterisinde bulundu.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycanlılar sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı