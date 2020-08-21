Son Dakika | Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler
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Son Dakika | Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler

Son dakika 3. sayfa haberi... - Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler Suç örgütü lideri son yolcuğuna uğurlandı Antalya'da öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un Büyükçekmece'de düzenlenen cenaze töreninde 30'a yakın çelenk gelmesi ve farklı...

21.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:24

- Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler

Suç örgütü lideri son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Antalya'da öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un Büyükçekmece'de düzenlenen cenaze töreninde 30'a yakın çelenk gelmesi ve farklı ülkelerden gelen çelenklerin birçoğunun üzerinde yazan isimler dikkat çekti.

Antalya'da Önceki gün yemek yediği kişi tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un cenaze namazı Büyükçekmece Kuba Camisinde kılındı. Kılınan cenaze namazına Salifov'un kardeşi Müşfik Salifov yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Kılınan namazın ardından Salifov'un cenazesi Gülbahçe mezarlığına defnedildi.

Cenazede dikkat çeken çelenk yoğunluğu

Salifov'un cenazesinde 30'a yakın çelenk geldi. Çelenklerin üzerinde farklı ülkelerden, "Batum'dan kardeşlerin", "Odesadan kardeşlerin" yazıları yazması dikkat çekti.

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Son Dakika | Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler

Kaynak: İHA

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