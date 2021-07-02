Son dakika! Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon
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Son dakika! Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon

Son dakika! Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salifov'un, 19 Ağustos'ta Antalya'da koruması K.Z. tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaştı.

Polis ekipleri, elebaşılığını N.C'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin söz konusu saldırıyla bağlantılı olduklarını belirledi.

Ekipler, İstanbul, Erzurum, Kocaeli ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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