Son dakika: Azerbaycanlı gazilerden Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Haşimov'a vefa

Son dakika haber: Azerbaycanlı gaziler, 12-14 Temmuz tarihleri arasında yaşanan Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov'a vefa örneği sergiledi.

Azerbaycanlı gaziler, 12-14 Temmuz tarihleri arasında yaşanan Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov'a vefa örneği sergiledi.

Azerbaycan Milliyetçi Hareket Partisi, Azerbaycan Savaş Gazileri Birliği kurucu üyeleri, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Teşkilatı ve gönüllüler tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında Ermenistan sınırına yakın Tovuz bölgesindeki çatışmalarda şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov için yapılan anıtın açılışı yapıldı. Yaşadığı binanın dış cephesine de Haşimov'un panosu asıldı. Şehit Tümgeneral Polat Haşimov'un yaşadığı binanın bahçesinde düzenlenen açılış sonrası açıklamalarda bulunan Azerbaycan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Kalender Muxtarlı, Polat Haşimov'un anısına yapılan anıtın önünde Haşimov'u andıklarını belirterek, anıtın Azerbaycan halkının, gazilerin, iş adamlarının ve diğerlerinin emeğiyle oluştuğunu söyledi.

"44 günlük savaşın bir kahramanlık sembolüdür"

Polad Haşimov'u anmak için toplandıklarını belirten Karabağ gazisi Feridun Ahmedli, "Gaziler, iş adamları, vatanseverler ve gönüllülerin bu abidede emeği var. Binanın ön tarafındaki şehit Polat Paşa bir kahraman ve 44 günlük savaşın bir kahramanlık sembolüdür. Tovuz olayları savaşın ateşlenmesi için bir fitildi ve bunun en büyük sebebi Polat Paşa oldu. Azerbaycan halkı onun şehitliğiyle, ondan aldıkları güçle kazandı. Polat Paşa'nın resmine baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Harekatı'nın amblemini, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliğini ve bizim sembolümüz olan bozkurdu görürüz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ve turanı görüyoruz. Allah Türk'ü korusun. İnşallah Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet, ruhlarını şad etsin" ifadelerini kullandı.

Polat Haşimov'un açtığı yolda devam edeceklerini söyleyen gazi Elekber Aliyev, "Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Biz Azerbaycan'ı bu beladan kurtaracağız yavrularımızın, Polat gibi yiğitlerimizin, şehitlerimizin hatırına" diye konuştu.

Şehidin kardeşinden anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür

Şehit Tümgeneral Polat Haşimov'un kardeşi İlham Haşimov, "Kardeş Türkiye ile işbirliği içirişinde olan ülkücülerimiz var. Onların da bize büyük desteği oldu. Polat Haşimov'un yaşadığı binada hatıra resminin asılmasında ve bahçesindeki anıtın yapımında Feridun kardeşim ve onun gazi dostlarının çok büyük emeği oldu, çok büyük desteği oldu" dedi.

12-14 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde yaşanan çatışmalarda şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov'un abidesinin hazırlanmasında Haşimov'un komutasında askerlik yapanlar ve gönüllü olarak çalışan kişiler de yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı