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Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan, 16 Kasım'da Ermenistan sınırında Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan, 16 Kasım'da Ermenistan sınırında Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Macaristan'ın arabuluculuğuyla 5 Ermeni askerin Ermenistan'a iade edildiği bildirildi. Açıklamada, iade edilen askerlerin 16 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

Azerbaycan'ın 26 Kasım, 4 ve 19 Aralık 2021 tarihlerinde 21 Ermeni askeri de Ermenistan tarafına iade ettiği hatırlatıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

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