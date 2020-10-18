Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İkinci ateşkese rağmen Ermenistan'dan ihlal
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Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İkinci ateşkese rağmen Ermenistan'dan ihlal

18.10.2020 07:38 | Son Güncelleme: 18.10.2020 07:42
Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İkinci ateşkese rağmen Ermenistan'dan ihlal

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı pazar erken saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı pazar erken saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.

Bakanlık, Ermenistan'ın Cebrayil'in çevresindeki bölgelere ve geceleri Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere havan ve top ateşine tuttuğu ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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