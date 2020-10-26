Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi bozdu
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Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi bozdu

26.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:30
Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi bozdu

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insani ateşkes ilanına rağmen Ermenistan güçlerinin yerleşim yerlerini ve birimleri ateşe tuttuğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insani ateşkes ilanına rağmen Ermenistan güçlerinin yerleşim yerlerini ve birimleri ateşe tuttuğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın insani ateşkesi bozduğunu açıkaldı. Ermenistan'ın insani ateşkes ilanına rağmen, tüm cephe boyunca Azerbaycan sınırında yer alan yerleşim yerlerini ve birimlerini çeşitli silahlar, havanlar ve toplarla ateşe tuttuğu belirtildi. Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen bölgelerinin, sabah saatlerinden başlayarak Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis bölgelerinden ateşe tutulduğu ifade edildi. Aynı zamanda Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçin ve Kubadlı istikametinde bulunan birimlerin mevkilerinin de Ermenistan güçlerinin ateşine maruz kaldığı bildirildi.


- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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