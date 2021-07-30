Son dakika: Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip gönderiyor
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Son dakika: Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip gönderiyor

Son dakika: Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip gönderiyor
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip, helikopterler, ekipman ve çeşitli malzemeler gönderiyor.

Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip, helikopterler, ekipman ve çeşitli malzemeler gönderiyor.

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali Asadov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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