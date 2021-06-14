Son dakika: Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 904 şehit verdi
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Son dakika: Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 904 şehit verdi

Son dakika: Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 904 şehit verdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 904 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 904 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 2 bin 900 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 904'e yükseldiği ifade edildi. 10 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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