Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile imzalanan 4 anlaşmayı onayladı
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Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile imzalanan 4 anlaşmayı onayladı

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan vize muafiyeti, tercihli ticaret, askeri mali yardım ve güvenlik konularını içeren 4 anlaşmayı onayladı.

Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile imzalanan 4 anlaşmayı onayladı
31.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:03

Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan vize muafiyeti, tercihli ticaret, askeri mali yardım ve güvenlik konularını içeren 4 anlaşmayı onayladı.

Milli Meclis, 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Tercihli Ticaret Anlaşması", "Güvenlik İşbirliği Anlaşması Ek Protokolü" ile "Vize Muafiyeti Anlaşması"nı görüştü ve onayladı.

Vize Muafiyeti Anlaşması ile iki ülke arasındaki vize muafiyeti süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Tercihli Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasında belirli ürünlerin ticaretinde kota ve gümrük vergisi uygulanmayacak. Anlaşmanın uygulanması için iki ülkenin yetkili ve uzmanlarından oluşan bir komite kurulacak.

Askeri Mali İşbirliği Anlaşması'na göre ise Türkiye Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Anlaşmaya göre Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak.

Anlaşmalar, iki ülkenin cumhurbaşkanları onayladıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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