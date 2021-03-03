Son Dakika | Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türk yapımcılarla bir araya geldi
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Son Dakika | Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türk yapımcılarla bir araya geldi

03.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:24
Son Dakika | Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türk yapımcılarla bir araya geldi

Son dakika kültür sanat haberi... Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'ni gezerek, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'ni gezerek, sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın, Kerimov'a ve beraberindeki heyete eşlik ettiği gezi sonrası, Türkiye-Azerbaycan sinema alanında iş birliği çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Basına kapalı görüşmenin öncesinde açıklama yapan Kerimov, atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmekten dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kerimov, son dönemde Ermenistan'a karşı verdikleri mücadelede Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatarak, "Türkiye ve Azerbaycan, bu iki kardeş ülke arasında kültür alanında iyi olan ilişkimizi daha da ileriye taşımak için geçtiğimiz günlerde Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte protokol imzaladık. Bu anlaşma, en önemli konulardan biri olan sinemayı da kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında Türkiye'de etkili olan sinema endüstrisinin yapım şirketleriyle görüşme ve iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Kerimov, şöyle konuştu:

"Sizin bu alandaki tecrübenizi öğrenmek ve ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak bir tarihi, dili ve kültürü var. Ortak tarihimizin en güzel sembolü olan Kafkas İslam Ordusu 100 önce Azerbaycan'ı nasıl işgalden azat ettiyse, 100 yıl sonra da Türk kardeşlerimizle birlikte 30 yıl işgal altında kalmış Karabağ'ı özgür kıldık. Son vatan savaşımızın en etkili şekilde dünyaya tanıtılmasına ihtiyaç var. Bununla ilgili ortak bir proje yapabilmeyi çok isteriz. Sizlerin sinema konusundaki başarılarınızdan ve tecrübelerinizden faydalanmak isteriz."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise toplantıda, Türk sinemasında son yıllarda çok başarılı yapımlara şahitlik edildiğini belirterek, "Elinize, emeğinize sağlık sizlerle gurur duyuyoruz. Şahsen bütün dizileri takip etmeye çalışıyorum. Azerbaycan Kültür Bakanı da sizlerle birlikte iş birliği arayışında. Yapımlarınızı yakından takip ediyor ve bu çerçevede buluşmayı arzu ettiler." dedi.

Toplantıya aralarında Fatih Aksoy, Osman Sınav, İsmail Bayazıt, Emre Konuk, Timur Savcı, Canan Ekici ve Mehmet Bozdağ'ın bulunduğu yapım şirketi temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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