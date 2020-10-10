Son Dakika | Azerbaycan: "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor"
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Son Dakika | Azerbaycan: "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor"

10.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:28
Son Dakika | Azerbaycan:

Son dakika haberler: Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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