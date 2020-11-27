Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu Açıklaması

27.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:53
Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini açıkladı.

Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Çatışmaların barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bölgesel iş birliğini de engellediğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildirinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi

Bayramov, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çektiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlandığını kaydetti.

Çatışma bölgesinde barış güçlerinin konuşlandırıldığını ve ortak bir ateşkes izleme merkezi kurulacağını hatırlatan Bayramov, "Çatışmanın çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girdik. Yeni kalkınma ve iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır ve KEİ, yeni gerçekleri değerlendirmeli ve bunlardan yararlanmalıdır." dedi.

Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, "Bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İlgili Haberler

Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı, Tobruk ve Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Tanca'daki toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı, Tobruk ve Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Tanca'daki toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı (2)
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Demet Akbağ Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Mert Günok Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 15:56:32. #1.14#
title