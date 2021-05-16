Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Bakanlık, görüşmede ikilinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Bakanların, bölgede oluşabilecek herhangi bir gerginliğin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladığını aktaran Dışişleri Bakanlığı, ikilinin bölgede barışı sağlamaya yönelik üçlü anlaşmanın önemini vurguladıklarını ifade etti.

Bayramov görüşmede, Ermenistan sınırı boyunca askerlerin Azerbaycan'a ait olan topraklarda yerleştirildiğini kaydetti. Devlet Sınır Hizmeti yönetiminin derhal bölgeyi ziyaret ederek karşı tarafla müzakerelere başladığını belirten Bayramov, taraflar arasında oluşan fikir ayrılıklarını ve gerilimleri çözmek için Azerbaycan'ın gösterdiği yapıcı yaklaşım hakkında Le Drian'ı bilgilendirdi.

Bakan Bayramov, sınır geriliminin Ermenistan tarafından abartılmasının ve siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve bu tür sorunların müzakerelerle çözülmesinin önemini kaydetti. Açıklamada ayrıca, görüşmede savaş sonrasındaki süreçle ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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