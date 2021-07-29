Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması
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Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması

Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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