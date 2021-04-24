Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Biden tarihi gerçekleri çaptırıyor"
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Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Biden tarihi gerçekleri çaptırıyor"

Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Biden tarihi gerçekleri çaptırıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri çarptırdığını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri çarptırdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bayramov'un, bazı ülke liderlerinin 1915 olaylarını siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmasının kabul edilemez olduğunu ve Biden'ın tarihi gerçekleri çaptırdığını söylediği belirtildi.

Bir asır önceki olayları yanlış anlatıldığını vurgulayan Bayramov, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırımın hala haksız değerlendirilmesinin önyargı ve çifte standart örneği olduğunu yineledi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, tarihin tahrif edilmesinin ve bunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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